Monumentale Koepelgevangenis in Arnhem wordt een hotel

Er zijn al drie bajeshotels

De hotelplannen van EHM Group, dat eind vorig jaar nog Hotel Haarhuis in Arnhem overnam, passen goed in de visie van Ter Steege en Explorius, stellen de drie partijen; ‘een multifunctioneel woongebouw gecombineerd met een aantrekkelijke invulling voor de monumentale gebouwen’. Daarbij wordt ook gekeken naar ‘betekenis voor de buurt’.



In ten minste drie plaatsen in Nederland is het al mogelijk om in een voorlopige gevangenis te slapen. In Roermond kun je overnachten in Het Arresthuis, met nu luxe baden in de cellen.



In Hoorn staat een ‘bajeshotel’ op het Oostereiland en in Almelo kun je slapen in het Huis van Bewaring (inclusief dikke deuren met kijkgaten en sloten).