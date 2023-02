Mooi weer, evenementen en meer: Hierom kun je uitkijken naar de lente in Arnhem

Eerste terrasdag

Zodra de zon aan de hemel staat en goed zichtbaar is, wordt op het terras zitten in Arnhem extra lekker. Natuurlijk kun je nu ook buiten zitten op een terras met heaters, maar er gaat niets boven een biertje drinken in het zonlicht.

In Arnhem vang je de eerste zonnestralen perfect op de volgende terrassen:

Goed.Proeven Stadsvilla Sonsbeek Graave eten & drinken STAN&CO Dudok

Er zijn nog meer zonnige terrassen in Arnhem, welke dat zijn lees je hier.

Jonge dieren

Niets wijst meer op de lente dan de komst van jonge dieren. Zie je de jonge geitjes al rondhuppelen bij Stadsboerderij de Korenmaat en de veulens galopperen in de weide? De kinderboerderij is nu ook al geopend, maar over een paar weken verwelkomen de medewerkers vast weer jonge dieren! Wij kunnen niet wachten om al die schattige babydieren te bekijken!

IJssalons gaan weer open

Wat gaat er boven een lekker ijsje? Gelateria Gusto in Schuytgraaf is al geopend, dus je kunt daar al langsgaan. Ook de deuren van Gelateria Geletti openen in het voorjaar en dat is ideaal voor mensen die net klaar zijn met shoppen in het centrum. Het water loopt ons al in de mond bij de gedachte van een koel ijsje!

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Carlo de Lorenzo van ijssalon Trio met zijn favoriete ijsje: chocolade

Lente-outfits

De komst van een nieuw seizoen vraagt om nieuwe outfits. Bij een aantal Arnhemse winkels kun je je slag al slaan. Wat dacht je van een nieuwe jas of top? Daarnaast kun je op zoek naar een nieuwe zonnebril en hoed. De zwarte outfits kunnen terug de kast in, laat die lente-kleuren maar komen! Wil je een nieuwe outfit voor een prikkie? Check een Arnhemse kringloop of andere winkels waar je leuke tweedehands kleding scoort.

Wandelingen door het park

Ja, tuurlijk kun je nu ook door Park Sonsbeek lopen, maar die wandeling wordt extra leuk als het groen is. In de lente verschijnen veel bloemen en oogt de natuur net wat mooier. Wil je graag een route volgen? Check deze wandelingen in Arnhem!

Picknicken in het park

Als de zon schijnt is het ook fijn om te picknicken in het park. Bij Dille & Kamille kun je picknickmanden kopen of ga langs Arnhemse delicatessenwinkels voor een goedgevulde mand. Je eigen lekkers meenemen kan natuurlijk ook. Heb je al wel eens Arnhemse meisjes gebakken?

Leuke evenementen

De lente betekent ook de start van het festivalseizoen in Arnhem. Het eerste evenement dat op de planning staat Kingsize Arnhem. Daarnaast kunnen Arnhemmers ook uitkijken naar Flow. Plan je al verder vooruit? De line-up van ASM is ook bekend! Zin in!

