Mooi weer maakt gelukkig, maar dat geluk is van korte duur

Politici na zoveelste inval op vakantie­park: ‘Keihard optreden tegen pauperpar­ken’

7:00 ARNHEM/EWIJK - Vakantiepark of crimineel broeinest? De roep om keihard optreden tegen pauperparken groeit. Dinsdag was er een grote politiecontrole op vakantiepark De Groene Heuvels in Ewijk. Het is zeker niet de laatste.