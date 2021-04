Moord of doodslag? Man die zwangere Naomi doodschoot staat vandaag voor de rechter

Militair (29) die morfine stal om de pijn te verzachten van zijn doodzieke vrouw krijgt een werkstraf

2 april ARNHEM/ ELST - Een 29-jarige korporaal uit Arnhem is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf voor zes inbraken bij een apotheek in Elst en een poging daartoe in Arnhem. Hij nam in totaal ruim 15.000 mg morfine weg en diende het grootste deel zijn chronisch zieke vrouw toe.