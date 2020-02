Moordenaar Arnhemse Melissa uit de cel naar psychiatrische instelling

Het OM vond het te gevaarlijk om A. uit de cel naar de instelling te laten vertrekken. A. ontkent de moord nog steeds en heeft ook nog steeds niet voldoende meegewerkt aan een persoonlijkheidsonderzoek.



Terwijl er nog steeds vermoedens van stoornissen zijn waarvoor hij nooit is behandeld en die niet vanzelf weg gaan. Het is dus nog altijd ongewis waartoe hij in staat is, zo betoogde het OM een week geleden. Het OM wilde dat dat eerst onderzocht werd door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).



De rechtbank vindt niet dat er concrete nieuwe aanwijzingen zijn dat het te gevaarlijk is om Orleando A. voorwaardelijk vrij te laten, of dat het verblijf in die instelling de samenleving onvoldoende beveiligt. Het meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek kan volgens de rechtbank ook als voorwaarde opgenomen worden bij de voorwaardelijke vrijlating.



De rechtbank gaat ervan uit dat het bed voor 12 juni beschikbaar is.