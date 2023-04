Moordkruis terug op plek des onheils: ‘Man zonder hoofd ging hier aan de wandel’

Het verhaal gaat dat het stenen kruis een gedenkteken is voor een zekere Elbert, een dienstknecht, die in 1570 werd vermoord. Volgens dat verhaal begeleidde Elbert toen een zekere Arendaal, die met zijn aanstaande vrouw op weg was van Mariëndaal naar de Klingelbeek. Daar zouden ze overvaren naar Meinerswijk. Bij een gevecht met een viertal rovers kwam Elbert om het leven. Arendaal en zijn aanstaande ontsprongen de dans.

Man zonder hoofd

Of het verhaal klopt, valt waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Feit is wel dat er aan de Utrechtseweg, huisnummer 139, tot 1939 in een tuin een stenen kruis stond, met als datering 1570. Zulke gedenktekens werden geplaatst op plekken waar iemand was vermoord of op een andere gruwelijke wijze was omgekomen.