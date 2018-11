Moordverdachte Elderveld zegt door slachtoffer te zijn verkracht

Bypass trolleynet moet busvervoer in Arn­hem-Zuid verbeteren

6:58 ARNHEM - De twee trolleynetwerken in Arnhem-Zuid die tot nog toe altijd los van elkaar functioneerden, worden in Malburgen met elkaar verbonden. Dat moet het busvervoer in de zuidelijke stadshelft van Arnhem garanderen, ook als een van de beide Rijnbruggen niet te gebruiken is.