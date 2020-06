Motel Spatie, Lokalen en Besiendershuis maken kans op Gelderse Pauwenveer en 25.000 euro

Motel Spatie, een kunstruimte in de Arnhemse wijk Presikhaaf, is een plek waar mensen ‘de tijd en ruimte hebben om zich te ontwikkelen en de kracht om hun eigen culturele waarden uit te drukken’. Het initiatief is inmiddels tien jaar actief.



Lokalen is een werkplek in Lichtenvoorde. Lokale ondernemers kunnen er hun creatieve denkkracht bundelen, uitwisselen en benutten. Leren van je fouten en zo je bedrijf professionaliseren staat er hoog in het vaandel.



Het Nijmeegse Besiendershuis, sinds 2010 gevestigd in een historisch pand aan de Waalkade, is een werk- verblijf- en ontmoetingsplek voor wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, film- en theatermakers. Het historische pand staat centraal, maar dient ook als uitvalsbasis voor projecten elders in Nijmegen.