Motor brandt volledig uit op Amsterdamseweg

VIDEO Op achttien meter hoogte poepen in Arnhem: durf jij naar dit toilet met glazen vloer te gaan?

12:48 ARNHEM - Een rustig moment voor jezelf is onmogelijk op het nieuwe toilet van de BLOU Rooftop Bar in Arnhem: het kleine kamertje met glazen vloer is op achttien meter hoogte gebouwd in een voormalige liftschacht.