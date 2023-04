‘Motorblok’ van BBB, CDA en VVD gaat in Gelderland formeren met SGP en ChristenUnie

Vechten voor Ilay (3) op kickboksga­la van Joop Ubeda: ‘We leven met zijn ziekte van dag tot dag’

Duizenden kinderen leven in Nederland met metabole ziekten. Zoals de 3-jarige kickboksfan Ilay. Om geld in te zamelen voor stichting Metakids wordt in zijn naam een jeugdkickboksgala gehouden.