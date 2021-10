Motorrijder ernstig gewond door ongeluk in Arnhem; weg afgesloten

voetbal arnhem e.o. De nieuwe Rijnderby is ‘gedoopt’, blessure­stress E­SA-topscorer Titarsolej en ‘discutabel kantelmo­ment’ OVC’85

De Rijnderby in de vierde klasse B tussen CHRC en SDOO kwam langzaam op gang, maar na een overtreding van SDOO’er Timo Jansen sloeg de vlam in de pan. Hij kreeg zijn tweede gele kaart. Kort daarna kreeg ook CHRC-speler Hannes Rensen zijn tweede gele kaart. In de 94e minuut was er onenigheid over een inzet van Leni Onderstal, scheidsrechter kon niet zien of de bal wel of niet over de achterlijn ging. Geen doelpunt, waarna direct werd afgefloten.

23 oktober