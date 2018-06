Motorrijder gaat onderuit op Pleyroute en wordt geraakt door auto

36-jarige man die bij Arnhemse vrouw binnen­drong komt niet vrij

10:31 ARNHEM – In de zaak tegen een 36-jarige man die een Arnhemse midden in de nacht naar huis volgde en in de gang van haar huis lastig viel, moeten het slachtoffer en een huisgenote aanvullend worden verhoord. Dat besloot de rechtbank vrijdag over de zaak die zich afspeelde in de nacht van 7 op 8 december 2017.