Motorrijder maakt enorme smak tegen verkeersbord op A50

Enrico Lacruz wint eerste ronde op WK boksen in Rusland

9:12 ARNHEM/HUISSEN Enrico Lacruz heeft de eerste ronde op de WK boksen in het Russische Jekaterinenburg gewonnen. De in Arnhem geboren Huissenaar (26) boekte tegen de Pool Mateusz Tomasz een mooie 4-1 overwinning in de klasse tot 63 kilogram.