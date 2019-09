Motorrijder onderuit op A12 naar Arnhem: flinke file en twee rijstroken dicht

LES VAN VITES Courbois: Bloed aan de paal tegen Fortuna

16:01 ARNHEM - Vitesse is in de ban van de Airborne-wedstrijd. De eredivisionist herdenkt zaterdag op grootse wijze de Slag om Arnhem van 1944. Tegenstander is Fortuna Sittard. Oer-supporter Bjorn Courbois stelt in De Les van Vites eisen: ,,We willen bloed aan de paal zien tegen Fortuna.”