Motorrijder raakt ingesloten tussen bus en racende auto's en gaat onderuit

Pot voor goede doel voor vierde keer gestolen: 'Hij zat nu juist goed vol'

15:27 ARNHEM - Chico Uyar is boos, geschrokken en een tikkeltje gefrustreerd. Voor de vierde keer dit jaar is de goededoelenpot uit zijn restaurant, Chico's Place in Arnhem, gestolen. Hij is het zo zat dat hij de bewakingsbeelden waarop de dader te zien is, op Facebook heeft gezet.