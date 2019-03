Motorrijder zwaargewond bij ongeval Arnhem

‘Puz­zel-Rus’ Sloetski zet Dauda op de vleugel bij Vitesse

9:07 ARNHEM - In de tombola van Vitesse zorgt Leonid Sloetski voor een nieuwe verrassing. De Russische coach snijdt weer in de linkerflank van de Arnhemse club. Nu is Navarone Foor het slachtoffer. Mohammed Dauda verhuist tegen ADO Den Haag vanuit de spits naar het Gelderse middenrif.