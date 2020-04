Motorrijders gaan massaal de weg op ondanks corona: extra controle rond Arnhem, meer maatregelen op komst

Militairen schieten nu ook ziekenhuis Rijnstate in Arnhem te hulp

5 april ARNHEM - Na Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede krijgt nu ook Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem assistentie van het leger. Dat heeft te maken met de toename van het aantal coronapatiënten in het Arnhemse ziekenhuis. Waar de hulp precies uit bestaat was nog niet bekend.