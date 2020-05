‘Motten ze dan!’ Vitesse start seizoenkaartverkoop voor onzekere voetbaljaargang

‘Ja, natuurlijk is het een vreemde tijd voor een seizoenkaartcampagne. Daar zijn we ons van bewust’, stelt de club op de eigen website. ‘Maar we hebben jullie nodig. We moeten hier samen doorheen.’



Boegbeeld van de campagne, getiteld ‘Motten ze dan!’, is clubicoon Theo Janssen. ,,Hoe hard de klap ook is, wij komen altijd terug’’, zegt de oud-speler en trainer van de club in een speciale video.



,,Armen wijd, borst vooruit, kop omhoog. Al nuilen wij het hardst, niemand komt aan onze club. Alleen samen komen wij er sterker uit. Samen achter Vites. Motten ze dan?’’