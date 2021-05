MTB Zuid Veluwe baalt: crossmotor rijdt net gebouwde moutainbikepaden bij Schaarsbergen kapot

Marcouch verwacht niet dat spanning tussen Israël en de Palestij­nen overslaat naar Arnhem: ‘Maar we blijven alert en waakzaam’

16 mei ARNHEM - Waar in Cuijk een Joods monument werd beklad en waar in Nijmegen en veel andere Nederlandse steden werd geprotesteerd tegen het geweld van Israël in het conflict met de Palestijnen, was in Arnhem dit weekeinde geen enkele activiteit op dit gebied.