Multiculturele zorgaanbieder Dunya Woonzorg is failliet

ARNHEM/ ELST - Het doek is gevallen voor Dunya Woonzorg in Arnhem. De omstreden multiculturele zorgaanbieder is woensdag failliet verklaard. Eerder al trad bestuurder Dilan Kocer af.

De bewoners en cliënten van Dunya waren twee maanden geleden overgedragen aan zorgaanbieder All Day in Arnhem.



Die kreeg een berisping van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omdat de zorg niet op orde was en heeft inmiddels vrijwel alle cliënten ondergebracht bij een erkende zorgaanbieder in de regio Arnhem.

Valsheid in geschrifte

De zorggroep is al langer negatief in het nieuws. Volgens de Inspectie mankeerde er veel aan de zorg die Dunya leverde. Daarnaast is ziektekostenverzekeraar VGZ ervan overtuigd dat Kocer valsheid in geschrifte heeft gepleegd en de verzekeraar opzettelijk heeft misleid.



VGZ beticht Kocer er onder meer van dat zij declaraties heeft ingediend voor zorg die niet is geleverd. Ook zou Dunya Zorggroep zorgrapporten en arbeidscontracten hebben vervalst.



Kocer ontkende keer op keer dat er sprake was van laakbaar handelen. Wel erkende ze bij de rechtbank dat er in administratief opzicht onhandige en slordige dingen zijn gebeurd.

‘Elst’ is al gesloten