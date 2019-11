Museum Arnhem krijgt 200.000 euro Mondriaan Fonds voor nieuwe kunst

Al eerder 120.000 euro

Museum Arnhem is tijdelijk gevestigd in de Walburgiskerk, in afwachting van de vernieuwing en uitbreiding van het onderkomen aan de Utrechtseweg. Dat moet eind 2021 helemaal klaar zijn.



‘Het agenderen van de ontwikkelingen in de samenleving van nu krijgt daarin een belangrijke plek, zowel in de presentatie als de aankoop van kunst’, laat het museum weten. Het geld van het Mondriaan Fonds kan daar bij helpen.



In het najaar van 2017 kreeg Museum Arnhem 120.000 euro van het Mondriaan Fonds. Van dat geld werd bijvoorbeeld de video-installatie ‘Unending Lightning’ van Cristina Lucas aangekocht.