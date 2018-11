Museum Arnhem legt tijdens gedwongen sluiting al z’n 25.000 werken vast

Patholoog-ana­toom: ‘Geweld op hoofd was niet doodsoor­zaak transvrouw Bianca’

14 november ARNHEM/EDE - Het hersenletsel dat transvrouw Bianca in september 2017 in Arnhem opliep tijdens een bezoek van een 29-jarige klant uit Ede, was niet de oorzaak of mede-oorzaak van haar dood. Dat heeft de patholoog-anatoom woensdag bevestigd in de rechtszaak tegen de 29-jarige Edenaar, die sinds zijn bezoek aan de Venezolaanse prostituee werd vervolgd voor moord.