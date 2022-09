Musis in Arnhem bestaat 175 jaar: ‘Iedereen moet hier iets van zijn gading vinden’

Update Lange file door onderzoek na ongeval op A325; ‘Verzeke­rings­kwes­tie’, conclu­deert de politie

ARNHEM - Weggebruikers op de wegen in en rond Arnhem hebben deze donderdagochtend te maken gehad met grote vertraging. Oorzaak was een ongeval met een automobilist en een motorrijder op de A325. Daardoor ontstond in noordelijke richting een file die al even voorbij Elst begon.

