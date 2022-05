Muzencampus blaast leven in verlept Arnhems schouwburggebied: ‘Veel winst te behalen voor de stad’

Wie na een voorstelling in het Stadstheater Arnhem ’s avonds naar de parkeergarage wandelt, houdt het tempo hoog en de blik strak vooruit. Het schouwburggebied is unheimisch, onaantrekkelijk en verlept, een juweel als de Waalse Kerk daargelaten. Het theater ligt geïsoleerd van de binnenstad. Een asfaltzee scheidt het van het park aan de overzijde.

De te lang uitgestelde renovatie biedt dé kans om het hele gebied de hoogstnoodzakelijke oppepper te geven. Het plan om Introdans en Oostpool onder hetzelfde dak te huisvesten als het Stadstheater bleek onhaalbaar. Nu pleiten deze landelijk hoog aangeschreven gezelschappen voor een apart gebouw in de buurt. Een prima idee. De kosten zijn pittig; bedragen van 25 tot 30 miljoen euro worden genoemd. Maar als we deze wens bezien in het licht van de ontwikkeling van dit laatste verkommerde stukje centrum, is er veel winst te behalen voor de stad.

Culturele Mijl

Van west naar oost loopt de Culturele Mijl: bijzondere, deels nieuwe cultuurgebouwen. Van het pas heropende Museum Arnhem via de kunstacademie, Luxor Live, Rozet, Theater aan de Rijn, Galerie De Groen, Eusebius en Musis naar de schouwburg. Een herboren Stadstheater rijgt de ultieme parel aan de ketting.

Een culturele rijkdom die uniek is buiten de Randstad. Voeg daarbij de wonderschone ligging van de stad op plooi van Veluwemassief en Rijnvallei samen met de uitstekende verbindingen met zowel het westen als Duitsland en het is helder waarom menig Randstedeling watertandend naar het oosten lonkt.

Eerder al is geopperd om bij de bouw te verwijzen naar het klooster dat hier eeuwen geleden lag. Laten we deze historie vertalen naar de Muzencampus: een knusse plek waar studenten podiumkunsten wonen en liefst ook werken, in de ruimtes van schouwburg, Introdans en Oostpool. Letterlijk zichtbaar, zodat wij mee kunnen kijken bij de creatie van een voorstelling. Zo ontstaat een levendig oord. Het lijkt mij fantastisch als jazzstudenten lekker gaan zitten jammen en wij mogen aanschuiven.

Door ook kleine woningen mee te nemen in het ontwerp wordt geld gegenereerd dat de kosten voor Introdans en Oostpool drukt. Waarschijnlijk zijn eveneens landelijke fondsen te ontsluiten die tot doel hebben de woningbouw aan te jagen.

Volledig scherm Waalse Kerk en achterzijde Stadstheater Arnhem © DG

Dynamiek

Het gebied is groter dan het lijkt. De politie vertrekt mettertijd uit het politiebureau waardoor ook daar ruimte ontstaat. Hoognodig want Arnhem moet dit decennium duizenden woningen bouwen. Bovendien is er nu al dynamiek: de Sint Walburgiskerk biedt onderdak aan een van de mooiste B&B’s van de stad en de Waalse Kerk zoekt toenadering tot het Stadstheater.

Als we dan ook nog de binnensingel groen maken, verbinden we de Arnhemse binnenstad direct aan de Lauwersgracht. Een bezoek aan het Stadstheater is dan niet langer een bezoeking maar het feestelijke hoogtepunt dat het moet zijn.

Berry Kessels werkt als wijkontwikkelaar, moderator en strategisch communicatieadviseur.