Mysterieuze tweet over Serious Request: Arnhem op de kaart bij 3FM

Op de kaart van 3FM zijn acht verschillende Nederlandse steden gemarkeerd met een geel vlaggetje. Eén van die plaatsen is Arnhem. Verder staan Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Middelburg en Zwolle erop. 3FM laat op de eigen website weten dat het maandag met meer nieuws komt over een nieuwe Serious Request-actie. Daar wordt ook afgeteld naar dat moment.



De gemeente Arnhem is tot nu toe niet benaderd door 3FM, laat een woordvoerder weten. Ook Platform Binnenstad Arnhem (PBA) zegt van niets te weten. ,,Maar het Glazen Huis is van harte welkom’’, geeft binnenstadsmanager Sander Wind aan.



Bij 3FM Serious Request worden dj's van de radiozender jaarlijks een week voor kerst opgesloten in het Glazen Huis en mogen zij zes dagen lang geen vast voedsel eten. Het doel is geld in te zamelen voor een project van Het Nederlandse Rode Kruis. Mensen kunnen daarbij onder meer geld storten, een plaatje aanvragen in ruil voor euro's of een inzamelingsactie op poten zetten.



Serious Request vond vorig jaar in Apeldoorn plaats. Die editie leverde een bedrag van ruim vijf miljoen euro op voor het goede doel.