Na 57 jaar stopt dit bekende Chinees restaurant: ‘Geen opvolger voor de kok gevonden’

VDZ heeft het ‘geluk van een koploper’ en dankt Gerrist en Ceelen na zege op Eldenia in extra tijd

VDZ had zondagmiddag het geluk van een koploper in de derby tegen Eldenia. De Eldenaren waren in eigen huis de bovenliggende partij, maar verzuimden te scoren. Dat deed Lorenzo Gerrist voor de bezoekers in de extra tijd wel: 0-1.