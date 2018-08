Na de pinkastjes is het Arnhemse CCV klaar voor de volgende betaalrevolutie

Molen­plaats Sonsbeek is rommel en vandalisme helemaal zat

13 augustus ARNHEM - Vernielingen, rommel, stoelen in de Jansbeek, drollen op het terras. Molenplaats Sonsbeek in Arnhem luidt de noodklok. De hele zomer al heeft het bezoekerscentrum in Park Sonsbeek last van vandalisme. De schade loopt inmiddels in de honderden euro's.