Na dramatische ochtendspits nu een ‘klein verkeersinfarct’ op wegen rond Arnhem

De ANWB spreekt op Twitter van een ‘klein verkeersinfarct’.



Rond vijven begonnen de problemen op de A12, de A50 en vooral de A325. Vanwege het afsluiten van de Pleijroute in noordoostelijke richting lopen ook de doorgaande wegen in Arnhem zelf vol met auto’s.



Volgens Wijnand Zwaan van de ANWB Verkeersdiensten was de avondspits zelfs drukker dan de ochtendspits. ,,Op de A325 is de wachttijd 45 minuten. Dat is een kwartier langer dan vanmorgen.’’



De kaarten laten zien dat veel verkeer een sluiproute neemt door Arnhem. ,,Ook daar staat het op verschillende plekken vast”, zegt Zwaan. Weggebruikers melden dat er in de stad geen doorkomen aan is.