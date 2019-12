Na een training speelt deze wereldkampioen kickboksen Beethoven op zijn vleugel

‘Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als Badr verliest’, klinkt het in honderdduizenden woonkamers in Nederland. Het is Arnhemmer Fred Royers, die het langverwachte gevecht tussen Hari en Rico Verhoeven op 10 december 2016 van commentaar voorziet voor tv-kanaal Ziggo Sport.



Mishandelen

Aan de vooravond van de revanchepartij tussen de twee kemphanen in stadion GelreDome in Arnhem, denkt Royers met afgrijzen terug aan de ongeregeldheden in Duitsland. ,,Laten we heel eerlijk zijn: de sport heeft al niet een heel goede naam.’’



En daar baalt hij stevig van. Al snapt hij dat ‘twee mensen die elkaar in een ring lopen te mishandelen’ voor veel mensen een ‘ver-van-hun-bedshow’ is. ,,Ze zien wel het schoppen en slaan, maar niet de atleten. Wat zij ervoor hebben gedaan.’’