Na een week vol homohaat wappert de regenboogvlag bij het gemeente- en provinciehuis in Arnhem

Met Video Normaal biljarten kan Jop niet, en toch is hij Nederlands kampioen artistiek: ‘Ik heb een gezonde kronkel’

De biljartbal vliegt via de band van de tafel, hoog door de lucht, en belandt precies tegen de andere bal. Voor de Arnhemse Jop de Jong (26) is zo’n trucje geen probleem. Hij werd vier keer achter elkaar Nederlands kampioen biljart artistiek. Deze week was hij in Turkije voor het Europees Kampioenschap, waar hij de vijfde plaats bemachtigde.