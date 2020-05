Na Elst ook drugsafval gevonden op Drielsedijk, politie onderzoekt verband

De tonnen zitten vol met chemicaliën. Eén ton is van het talud afgerold en ligt in het weiland. Of er iets van de inhoud is gelekt, is vooralsnog onbekend. In Elst was dit wel het geval, waardoor delen van de straat en berm gereinigd moeten worden.



De politie doet inmiddels onderzoek naar de twee dumpingen. Een verband wordt daarbij niet uitgesloten.