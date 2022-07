Na fataal ongeluk van Arnhemse vriendin wisten Carlijn en Luce het zeker: ‘We lopen de Vierdaagse voor Dorian’

Babypop Marina leert HAN-verpleeg­kun­di­gen beter reanimeren: ‘Luistert heel nauw bij zo’n kleintje’

ARNHEM/NIJMEGEN - Marina. Zo heet de babypop die vanaf volgend jaar verpleegkundestudenten aan de HAN moet gaan helpen bij de reanimatielessen. De modellen die nu op de markt zijn, werken niet goed of zijn te duur, stelt de hogeschool. Techniekopleidingen in Arnhem brengen daar verandering in.

8 juli