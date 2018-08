Na gefluit en gejoel gaan fans Imagine Dragons uit hun dak in GelreDome

Lang wordt hun geduld niet op de proef gesteld, want een paar minuten later komt de band in een gigantische lichtshow op en klinkt de hit Radioactive van debuutalbum Nightvisions door het stadion.

Zanger en frontman Dan Reynolds maakt er met ontbloot bovenlijf en hevig gebarend direct iets theatraals van. Tijdens het volgende It's Time mag het publiek de tekst invullen en bij nummer drie Whatever It Takes gaat het dak van GelreDome er in spreekwoordelijke zin al af. Het is nog maar het begin van een twee uur durende show waar geen fan meer over zal mokken.