Na jaar vertraging nu snel besluit over Stadsblokken-Meinerswijk

UPDATE Lockdown voor 100 tot 150 cliënten Pro Persona, medewerk­ster buiten werktijd besmet

16:06 WOLFHEZE - Pro Persona heeft 25 afdelingen van de locatie in Wolfheze in quarantaine geplaatst, nadat een medewerkster positief was getest op het coronavirus. In totaal mogen 100 tot 150 cliënten de komende dagen niet van hun afdeling af. De zorginstelling laat negentig medewerkers en cliënten testen.