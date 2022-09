Na streep door WK nu ook geen groot EK wielrennen in Gelderland

ARNHEM - Miljoenen had Gelderland klaarliggen voor de organisatie van een groot EK voor allerlei fietssporten als wielrennen, mountainbiken en BMX in 2025. Een dergelijk toernooi gaat er echter niet komen. Er zijn teveel onzekerheden of er straks voldoende geld is om zo'n groot evenement te organiseren.

Begin dit jaar bleek dat Gelderland drie miljoen euro wilde uitgeven voor het binnenhalen van het multi EK wielrennen in Gelderland in 2025 én het EK Atletiek in Apeldoorn in hetzelfde jaar. Dit laatste evenement blijkt succesvol binnengehaald. Het EK Wielrennen komt echter definitief niet naar Gelderland.

Volgens de provincie waren er nog teveel onzekerheden over deelname van andere partners en het geld dat zij in het evenement wilden steken. Omdat de organisatie van één groot fiets-EK daarmee onzeker werd, heeft de Europese wielerbond besloten in 2025 verschillende kleinere evenementen te gaan uitschrijven. Er komt dus een apart EK voor mountainbikers, BMX-ers en wielrenners.

WK wielrennen kwam ook al niet naar Gelderland

Of Gelderland zich wil opwerpen om een van deze evenementen te gaan organiseren, is niet bekend. Het provinciebestuur zegt binnenkort met plannen te willen komen voor het geld dat nu niet wordt uitgegeven voor het EK wielrennen.



Het EK wielrennen is het tweede grote wielerevenement dat Gelderland misloopt. Ook het WK wielrennen in 2027 bleek al te duur om te organiseren.

