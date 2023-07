Na verwoestende brand bij supermarkt zijn winkels nog maanden gesloten: ‘Dit is gewoon een ramp’

Duizend pakjes illegale sigaretten, kat in vervuild hok: dit vinden contro­leurs allemaal bij inspecties in Arnhem

Duizend pakjes illegale sigaretten bij een kleine supermarkt, personeel zonder papieren of met een uitkering, een illegale slijterij en een kat in een vervuild hok. Twee teams met verschillende soorten controleurs stuitten donderdag op uiteenlopende misstanden in Arnhem.