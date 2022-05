Na vijf jaar is het zover: supermarkt Lidl opent in Schuytgraaf, met veel groente en fruit en zónder tabak

En nóg een sport­school erbij in Arnhem: ‘Over concurren­tie maak ik me geen zorgen’

ARNHEM - In Arnhem opent maandag 16 mei een nieuwe vestiging van The Gym Society. Het is de derde sportschool die naar de stad komt in een half jaar tijd. ,,Veel sportscholen hebben een zware periode achter de rug, maar krijgen nu weer meer inschrijvingen.”

14 mei