Na wedstrijd Vitesse met politie slaags geraakte fans van PEC weer vrij

Volgens de politie werden na de wedstrijd twee politiemensen mishandeld en was dat aanleiding om in te grijpen.



Ze waren in het vak met uitsupporters omdat het daar onrustig was, zegt een woordvoerder. De politie greep naar eigen zeggen in, nádat de twee agenten het te verduren hadden gekregen.



Supporters zeggen juist dat de politie buitensporig hard optrad zonder reden en dat het nadien escaleerde. Freddy Eikelboom raakte daarbij gewond. Hij is naar eigen zeggen met een knuppel geslagen.



,,Ik liep bij de leuning van de trap, kreeg ik ineens ook een klap met een knuppel. Ik heb een dikke bloeduitstorting op mijn arm en ik heb ook blauwe plekken op mijn schouder en buik.’’



Eikelboom doet maandagochtend aangifte. ,,Nadat ik eerst even bij de huisarts ben langs geweest. Die kan de mishandeling vaststellen want ik laat dit echt niet over mijn kant gaan. Ik wilde al eerder aangifte doen maar omdat het een zaak tegen agenten is, moet de aangifte bij een speciale afdeling van de politie worden gedaan. En dat kan maandag pas.’’