Na Zwarte Piet ligt nu ook de pepernoot onder vuur

Drie gewonden nadat isolatiema­te­ri­aal vlam vat in voormalig ING-ge­bouw aan de Velperweg

13:06 ARNHEM - In het voormalig ING-gebouw aan de Velperweg in Arnhem heeft vrijdag rond het middaguur isolatiemateriaal vlam gevat. Daardoor ontstond een kleine brand in een schacht. Bij die brand raakten drie mensen gewond. Zij ademden rook in.