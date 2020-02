Naar de hoeren in de Spiekerstroat: ‘Ik bleef niet altijd buuten stoan!’

De man bij het raam had krullen en een Achterhoeks dialect. Hij zei: ,,We woaren bij het afschied van Raymond van Barneveld, in AFAS Live.” Naast hem zat een grijnzende grijsaard. ,,Veel te duur. 125 euro voor een koartje. 125 euro aan bier. We hadden beter naar de Wallen kunnen goan.”

Daarna, in koor: ,,One hundred and eighty!” De grijsaard: ,,We darten ook. Loatst nog een ONE HUNDRED AND EIGHTY gegooid.” De twee weer in koor: ,,One hundred and eighty!”