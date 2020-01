Nachtmerrie van iedere patiënt: artsen zien Henk aan voor een ander op operatietafel in Rijnstate

Juweliers vaker doelwit criminelen: ‘Ik maak me vreselijke zorgen om omwonenden’

6:59 SINT HUBERT - Juweliers zijn steeds vaker doelwit van criminelen. Dat die, zoals woensdag in Sint Hubert, zich van explosieven bedienen om binnen te komen, is volgens de politie ongewoon en 'brutaal'. Maar zowel het aantal plof- en ramkraken en overvallen als het aantal inbraken in juwelierszaken is gestegen.