Nachtrust spelers Anderlecht bruut verstoord: Vitesse-fans steken vuurwerk af bij hotel waar spelers slapen

Arnhem is dit najaar nog een sport­school rijker, Max Fit opent dan zijn deuren

21 augustus ARNHEM - Sportschool Max Fit opent in oktober een filiaal in het centrum van Arnhem. Het bedrijf richt zich op personal training en is straks te vinden in de Broerenstraat, naast de garage van Q-park. Voorheen was Sportbedrijf Arnhem in het pand van 320 vierkante meter gevestigd.