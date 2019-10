Nachttrein naar München en Wenen komt er, en je kunt instappen in Arnhem

Een enkele reis Amsterdam-Wenen duurt ongeveer veertien uur. Reizigers in beide richtingen komen om 10.00 uur ‘s ochtends aan op de bestemming.



Er is keuze uit verschillende zit-, lig- en slaapwagons, inclusief coupés met privé sanitair. Ook is er ruimte voor rolstoelen en fietsen.



De reis gaat tot Düsseldorf met de ICE Internationaal. Reizigers moeten in Düsseldorf overstappen op de nachttrein. Als je vanuit Amsterdam vertrekt, kun je de ICE van 16.35 of die van 18.37 uur nemen. De Nightjet vertrekt om 20.54 uit Düsseldorf.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) meldt dat het kabinet 6,7 miljoen euro uittrekt voor het project. Dat bedrag wordt gebruikt om de NS en het Oostenrijkse ÖBB de nachttrein tussen 2021 en 2024 te laten rijden.