Nachttrein tussen Utrecht en Nijmegen nog niet rendabel: meer passagiers nodig

NIJMEGEN/ ARNHEM - Het aantal passagiers in de nachttreinen tussen Utrecht en Nijmegen is de afgelopen jaren iets gestegen, maar nog niet genoeg voor een rendabel nachtnet.

De NS begint daarom volgende week een campagne om deze treinen voller te krijgen, samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Die betalen de vervoerder jaarlijks 125.000 euro voor de nachtelijke verbindingen.



Doel is om de treinen in ieder geval tot 2025 te blijven laten rijden. Bij de start in 2015 was de hoop dat het nachtnet na drie jaar al rendabel zou zijn.



Op vrijdag en zaterdag vertrekken twee nachttreinen van Nijmegen naar Utrecht, om 0.49 uur en om 01.43 uur. Om 01.54 vertrekt de trein van Utrecht naar de Waalstad. Gestopt wordt op de grotere tussengelegen stations zoals Ede-Wageningen, Arnhem en Elst.

Uitschieters

Op vrijdag zaten er in 2018 gemiddeld opgeteld 162 passagiers in de drie nachttreinen, op zaterdag 226.Dat is op vrijdag een stijging van ruim 10 procent en op zaterdag 20 procent, vergeleken met twee jaar eerder.



Tijdens evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse zijn er flinke uitschieters. Het overgrote deel van de passagiers komt terug van bezoek aan bekenden of is naar een concert geweest.



De meeste mensen reizen tussen Arnhem en Nijmegen. Een groot deel van de reizigers die in Utrecht instappen, gaat niet verder dan Veenendaal - De Klomp.



Toch is de NS tevreden over de aantallen, zegt een woordvoerster. ,,Het aantal passagiers groeit licht, maar gestaag. Nog veel mensen denken echter ten onrechte dat er na 0.00 uur geen treinen meer rijden.”

Jonge doelgroep