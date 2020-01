Nachttreinen tussen Utrecht en Arnhem/Nijmegen blijven rijden

Alliander steekt honderden miljoenen in Gelders energienet

9 januari ARNHEM - De Arnhemse netbeheerder Alliander investeert dit jaar een recordbedrag van 882 miljoen euro in zijn energienetten. Bijna een kwart daarvan wordt in Gelderse kabels en voorzieningen gestoken, om de toenemende elektriciteitsvraag en -aanbod in deze provincie aan te kunnen.