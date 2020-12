Nader onderzoek naar Nederlands-Deense ‘energiehub’ in Noordzee

North Sea Wind Power Hub consortium

In juni tekenden Nederland en Denemarken al een intentieverklaring om op bepaalde vlakken samen te gaan werken. Energiehubs op zee waren daarbij een belangrijk punt. De analyses die nu gemaakt worden, moeten volgend jaar klaar zijn. Al voor 2022 moet er namelijk een beslissing worden genomen of de Nederlands-Deense samenwerking zinvol is.



TenneT (gevestigd in Arnhem), Gasunie en Energienet werken al samen in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dat kijkt ook al jaren naar mogelijke kunstmatige eilanden die als aansluit- en verdeelstations voor windparken op zee dienen.