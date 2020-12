Nagesist? Uitgescholden? Ongewenst betast? Arnhem krijgt een meldpunt seksuele intimidatie

Via de site meldseksueleintimidatie.nl kunnen slachtoffers direct melden wat hen is overkomen. Bellen of melden via WhatsApp kan ook. In een eerste gesprek moet duidelijk worden wat de melders willen. Zo zal hen gevraagd worden of ze ook aangifte bij de politie willen doen. De melding zelf geldt niet als een aangifte.



Uit onderzoek uit 2019 bleek dat 63 procent van de ondervraagde vrouwen een of meerdere keren te maken heeft gehad met ongewenst gedrag op straat, zoals sissen, nafluiten, uitschelden, vieze gebaren en ongewenste aanrakingen.



Gevolg is dat vrouwen bepaalde gebieden gaan mijden of zich anders gaan kleden. Zij voelen zich minder veilig. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral vrouwen in de leeftijd van 14 tot 35 jaar zich onveilig voelen. De gemeenteraad wilde daarom dat er actie werd ondernemen. Landelijke pogingen om nasissen en fluiten ook strafbaar te stellen, zijn gestrand.

Affiche uit de campagne seksuele intimidatie die op 1 januari in Arnhem van start gaat.

‘Seksuele intimidatie zeer ernstig en onnaceptabel’

Wethouder Martien Louwers is blij met het meldpunt: ,,Seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, is zeer ernstig en onacceptabel. Het is goed dat er nu één duidelijk punt is waar intimidatie kan worden gemeld. Slachtoffers moeten hun verhaal ergens kwijt kunnen en hulp krijgen als dat nodig is. Vrouwen moeten zich op straat en tijdens het uitgaan vrijelijk kunnen begeven en bewegen zonder dat zij lastiggevallen worden. Dit geldt overigens ook voor de LHBTIQ+ gemeenschap, zij hebben ook bovengemiddeld last van seksuele intimidatie. Iedereen moet zich in Arnhem vrij kunnen voelen.”

Volledig scherm © gemeente Arnhem

Te weinig meldingen

Uit het onderzoek bleek ook dat maar weinig gevallen gemeld worden. Dat moet nu beter worden. Er kwamen maar weinig meldingen omdat mensen niet goed wisten wat te doen. Het meldpunt is één van de middelen die worden ingezet om seksuele straatintimidatie terug te dringen.



Het meldpunt is opgezet in samenwerking met ervaringsdeskundigen en wordt uitgevoerd door VizierOost, dat is gespecialiseerd in de aanpak van discriminatie, uitsluiten en pesten.

Affiche uit de campagne seksuele intimidatie die op 1 januari begint.