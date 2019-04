Nard Kwast, misschien wel de beste amateurkunstschilder van ons land

Oud-top­man Akzo Loudon spreekt in Bronbeek over beruchte Japanse slavensche­pen

14:55 ARNHEM - Oud-topman van Akzo Aarnout Loudon spreekt donderdag in Bronbeek in Arnhem over zijn vader als slachtoffer van de beruchte Japans zeetransporten in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is een bijeenkomst in Kumpulan in Bronbeek over het boek 'Survivor’ van de 97-jarige Willem Punt, een van de laatst bekende overlevenden van het op 18 september 1944 door een Britse onderzeeër getorpedeerde vrachtschip Junyu Maru.