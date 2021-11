Natuurorganisatie gelooft door mountainbikeroute niet meer in oerbos: ‘Rustig gebied wordt verpest’

video Het botst tussen wandelaars en mountainbi­kers: ‘We zijn de kop van jut, een makkelijk slachtof­fer’

Mountainbikers liggen onder vuur. Natuurclubs in de regio Arnhem pleiten zelfs voor een verbod op fietsen in het bos. En de mountainbikers? Die balen van de kritiek. Ze vinden die onterecht. ,,We zijn de kop van jut’’, zegt mountainbiker en ecoloog Patrick Jansen. ,,We zijn een makkelijk slachtoffer.’’

23 mei