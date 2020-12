Nauwelijks een kroeg in Zuid: ‘In Arnhem wordt heel erg gedacht vanuit Noord’

Winkels Kronenburg bezorgen kerstca­deaus in Arnhem, Elst, Huissen en Velp gratis thuis

19 december ARNHEM - Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem-Zuid is vandaag gestart met een speciale tijdelijke bezorgservice. De winkels die door de lockdown noodgedwongen gesloten zijn, gaan kerstcadeaus aan huis bezorgen. Bezorgservice Kronenburg bestrijkt niet alleen in Arnhem, maar ook de omliggende plaatsen Velp, Huissen en Elst.